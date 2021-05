Sommerspiele in Tokio : Pfizer/Biontech spenden Impfstoff für alle Olympiastarter

Köln Pfizer und Biontech spenden Corona-Impfungen an alle Olympia-Teilnehmer von Tokio. Für das IOC ist das ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu sicheren Spielen. Die Verteilung des Impfstoffs soll noch im Mai starten.

Gute Nachricht in schweren Zeiten: Der US-Pharmariese Pfizer und das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech spenden allen Teilnehmern an den Olympischen Spielen und den Paralympics in Tokio Impfstoff gegen das Coronavirus. Diese bedeutsame Vereinbarung mit dem Internationalen Olympischen Komitee teilten beide Firmen am Donnerstag mit. Für das IOC und seinen deutschen Präsidenten Thomas Bach ist dies ein elementarer Schritt im Kampf um die geplante Austragung der Spiele.