Pflichtsieg in Bosnien : DHB-Team mit mühsamem Auftakt ins Olympia-Casting

Köln Mühe und Kampf statt Spektakel und Tempo: Die deutschen Handballer haben beim ersten Härtetest ihres Olympia-Castings einen schwer erarbeiteten Pflichtsieg eingefahren.

Das DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason wahrte in der EM-Qualifikation durch ein 26:24 (15:15) in Bosnien und Herzegowina seine weiße Weste und baute seine Erfolgsserie im Wettbewerb auf 19. Quali-Siege in Folge aus.

Linksaußen Marcel Schiller war beim Blitztrip nach Bugojno mit zehn Treffern der erfolgreichste Schütze für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die viele Probleme hatte und das Spiel erst kurz vor Schluss zu ihren Gunsten entschied. Am Sonntag (18.00/Sport1) können die DHB-Männer in Stuttgart gegen Estland eine perfekte Qualifikation mit sechs Siegen aus sechs Spielen perfekt machen.

Deutschland hatte bereits im Januar die Teilnahme an der Endrunde der EM 2022 in Ungarn und der Slowakei gesichert. Daher standen bei der unter strengen Corona-Maßnahmen durchgeführten Tagesreise nach Bosnien, wo das DHB-Team erst am Donnerstagvormittag eintraf und von wo noch am späten Abend die Rückreise nach Deutschland erfolgen sollte, bereits die Olympischen Spiele in Tokio im Fokus. Gislason testete vor allem im Rückraum.