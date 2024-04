Etappen, Geschichte, Träger Alle Infos zum Fackellauf für die Olympischen Spiele 2024

Die Olympische Flamme soll am 9. Mai ihren Weg durch Marseille antreten. Die erste Etappe des Fackellaufs beginnt dort an der Basilika Notre-Dame de la Garde und führt in die Innenstadt. Im Stadion von Marseille wird es eine große Feier geben, mit der die erste Etappe beschlossen wird. Am 12. Mai geht es dann zum Beispiel durch die Region Bouches-du-Rhone, bevor die fünfte Etappe in Montpellier endet und die Fackel dann nach Korsika gebracht wird. Am 5. Juni zum Beispiel führt der Fackellauf dann durch das Departement Loire-Atlantique.