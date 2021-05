Sechs Spiele, sechs Siege : DHB-Team beendet makellose EM-Qualifikation – und ist bereit für Olympia

Stuttgart Serie ausgebaut, Erkenntnisse gewonnen: Die deutschen Handballer haben eine makellose EM-Qualifikation hingelegt und Selbstvertrauen für die Olympischen Spiele gesammelt. Das DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason deklassierte am Sonntagabend Außenseiter Estland mit 35:20.

Die deutschen Handballer haben ihren Olympia-Testlauf mit einem Kantersieg fortgesetzt. Zum Abschluss der EM-Qualifikation setzte sich die DHB-Auswahl am Sonntagabend in Stuttgart mit 35:20 (17:10) gegen Außenseiter Estland durch. Das Ticket für die Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei hatte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bereits vorher sicher, stattdessen durften sich die Wackelkandidaten im Kader für ein Tokio-Ticket empfehlen. Bester Werfer war Linksaußen Marcel Schiller, der nur für die Siebenmeter ins Spiel kam und sechs seiner sieben Versuche verwandelte.