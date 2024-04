Sexismus-Kritik an Nike Ärger um knappes Olympia-Outfit – „Waxing-Kette könnte Sponsor werden“

Am 26. Juli starten die Olympischen Spiele in Paris. Seit dem vergangenen Wochenende ist auch bekannt, mit welchen Outfits die Sportlerinnen und Sportler in den unterschiedlichen Disziplinen antreten sollen. Ausstatter von Team USA ist der Sportartikel-Riese Nike. Doch der Konzern sieht sich jetzt heftiger Kritik ausgesetzt.