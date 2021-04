Olympia 2021 : Steinhaus-Webb und Rafalski Schiedsrichter-Offizielle in Tokio

Steinhaus-Webb und Rafalski Schiedsrichter-Offizielle in Tokio

Tokio Bibiana Steinhaus-Webb und Katrin Rafalski werden bei den Fußballturnieren der Olympischen Spiele in Tokio als Schiedsrichter-Offizielle fungieren. Dies teilte die Schiedsrichter-Kommission die Fifa am Freitag mit.

Die viermalige Weltschiedsrichterin Steinhaus-Webb (42), die Ende September 2020 ihre aktive Karriere beendet hatte, hatte 2012 bei den Sommerspielen in London unter anderem das Finale zwischen den USA und Japan (2:1) gepfiffen. In Tokio fungiert sie wie derzeit auch in der Fußball-Bundesliga als VAR-Offizielle.