Drei Monate vor Olympia : Tokio ruft Corona-Notstand aus

Tokio Rückschlag für die Sommerspiele in Japan: Für Tokio und drei weitere Regionen wurde am Freitag erneut der Notstand wegen stark steigender Corona-Infektionen ausgerufen. Sportveranstaltungen sollen bis auf Weiteres ohne Zuschauer stattfinden.

Exakt drei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio hat die japanische Regierung für die Hauptstadt und drei weitere Regionen am Freitag erneut den Notstand wegen einer immer bedrohlicheren Pandemie-Lage erklärt. Premierminister Yoshihide Suga begründete dies mit dem starken Anstieg der Corona-Infektionen und der Ausbreitung neuer Virus-Varianten.

Der Ausnahmezustand, der am Sonntag in Kraft tritt und zunächst bis zum 11. Mai befristet ist, soll diesmal mit stärkeren Maßnahmen als bei den vorigen Notfalllagen einhergehen. Der dritte Notstand in Japan nach Januar und Februar fällt in die Zeit der "Goldenen Woche" mit großen Feiertagen rund um den 1. Mai, in der normalerweise ein enormes Maß an Reisen im Land verzeichnet wird. Nun könnten Verkehrsverbindungen im Land gedrosselt werden.