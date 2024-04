Von Adidas ausgerüstet Deutsches Olympia-Team präsentiert sich in Rot, Schwarz, Weiß und Gelb

Das deutsche Olympia-Team präsentiert sich bei den Spielen in diesem Sommer in Paris in den Grundfarben Rot, Schwarz, Weiß und einem dunklen Gelbton. Die Farben spielten auf die deutsche Flagge an und seien Ausdruck der nationalen Identität und Individualität, teilte der Sportartikelhersteller Adidas am Donnerstag in der französischen Hauptstadt bei der Vorstellung der Olympia-Bekleidung mit.