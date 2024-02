Olympia-Quali sicher Schwarz verpasst Medaille über 800 m Freistil bei Schwimm-WM

Sven Schwarz jubelte, als wäre er gerade Weltmeister geworden. Der so oft als undankbar beschriebene vierte Platz löste beim Freistilschwimmer am Mittwoch große Glücksgefühle aus. „Eine Medaille ist mir gerade so was von egal. Hauptsache, das Ticket ist safe“, sagte der 22-Jährige mit Blick auf die geschaffte Olympia-Qualifikation über 800 Meter Freistil. „Dass ich das geschafft habe, ist ein Traum für jeden Sportler. Da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich bin einfach nur happy.“ Wäre Schwarz Fünfter geworden, hätte er weiter um einen Paris-Startplatz kämpfen müssen.