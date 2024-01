Wettbewerbe, Favoriten, Übertragung Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Schwimm-WM in Doha

Natürlich auf Wellbrock. Der 26-Jährige erlebte bei der vergangenen WM in Fukuoka eine Achterbahnfahrt der Gefühle - nach Freiwasser-Doppelgold ging er im Becken leer aus, schied überraschend in den Vorläufen über 800 und 1500 m aus und verpasste damit auch das direkte Olympia-Ticket. An die Qualifikation will er nun in Doha einen Haken machen und geht auf beiden Strecke erneut an den Start. Bei den Frauen haben auch seine Trainingskollegin Isabel Gose (Freistil) und die Kurzbahn-Europameisterin Angelina Köhler (Schmetterling) Chancen. Lukas Märtens hingegen hat sein Wettkampfprogramm reduziert, will auf den 200 und 400 m Freistil sowie den 200 m Rücken an den Start gehen. Der 400-m-Europameister im Freistil wurde im Vorfeld lange durch gesundheitliche Probleme ausgebremst.