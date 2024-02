Goldmedaillengewinnerin von Peking im Ringen Aline Rotter-Focken wird Trägerin der Olympischen Fackel

Aline Rotter-Focken hat in diesen Tagen viel zu tun. Die Olympiasiegerin, die bei den 2021 ausgetragenen Olympischen Spielen 2020 in Tokio die Goldmedaille im Ringen gewonnen hat, ist derweil in Bukarest. Dort, in der Mehrzweckhalle Sala Polivalenta, werden zurzeit die Europameisterschaften im Ringen ausgetragen, und die 32-Jährige arbeitet dort als Kommentatorin für den Ringer-Weltverband United World Wrestling, der die Kämpfe via Livestream im Internet überträgt. Und dort erreichte sie nun auch die offizielle Bestätigung eines Kindheitstraumes: Sie wird die Olympische Fackel der Weltspiele in Paris 2024 tragen — zumindest eine Etappe lang.