„Keine Beweise für Fehlverhalten“ Anti-Doping-Agentur verteidigt Vorgehen bei möglicher Dopingvertuschung

Er sei „überzeugt“, dass die Wada die „richtige Entscheidung“ getroffen habe, sagte Banka, der bekräftigte, dass er eher an die These der „Umweltkontamination“ von „unschuldigen Athleten“ glaube als an absichtliches und verheimlichtes Doping. Die Wada werde „weiterhin den Sport ohne Furcht oder Bevorzugung schützen“.