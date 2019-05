Erfolg für Uerdingen : Sieg im Niederrheinpokal versöhnt für turbulente Saison des KFC

Wuppertal Der Gewinn des Niederrheinpokals hübscht eine turbulente Saison des KFC am Ende doch noch auf. Es ist ein bitter benötigter Erfolg nach einer Spielzeit voll von Schlagzeilen um Präsident Mikhail Ponomarev.

Die Zugänge prominenter Spieler wie Stefan Aigner, Kevin Großkreutz und Dominc Maroh deuteten an, dass der KFC auch in Liga drei oben mitspielen wollte. Als die Mannschaft in der Winterpause mit nur einem Punkt hinter dem Spitzenreiter VfL Osnabrück lag, sah Ponomarev die Chance, sein selbst gestecktes Ziel „in vier Jahren in die Zweite Liga“ aufsteigen zu wollen, an verbesserungswürdig an. Er sah die Möglichkeit, das zu schaffen, was nicht einmal 1899 Hoffenheim und RB Leipzig gelungen war: der Durchmarsch von der Oberliga in die Zweite Liga. So wurde die Mannschaft im Winter noch einmal verstärkt: mit Roberto Rodriguez, Osayamen Osawe und Adriano Grimaldi. Der Schuss ging nach hinten los. Das zuvor schon fragile Mannschaftsgebilde zerbrach. Die Uerdinger landeten als schlechteste Rückrundenmannschaft auf Platz elf.