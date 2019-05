Niederlage zum Saisonabschluss : Trainer Heiko Vogel vermisst Mentalität beim KFC Uerdingen

Nach dem letzten so genannten Heimspiel in Duisburg: Die Uerdinger Mannschaft verabschiedet sich von den Fans. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Drittligist KFC Uerdingen verabschiedet sich mit einer 2:3-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden aus der Duisburger Arena, in der er weder heimisch, geschweige denn glücklich wurde. Trainer Vogel vermisst Mentalität.

Die meisten der wenigen Zuschauer verließen die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg zwar nicht freudig, aber doch irgendwie erleichtert, manch einer gar hoffnungsfroh. Nicht erfreut, weil die Mannschaft des KFC Uerdingen trotz einer ansprechenden Leistung mit 2:3 (1:2) verloren hatte. Erleichtert, weil es das letzte so genannte Heimspiel in der Arena an der Wedau war, in der die Blau-Roten nie heimisch wurden. Hoffnungsfroh, weil sie in der nächsten Saison gerne einmal dort hin zurück kehren: zum Derby beim MSV Duisburg.