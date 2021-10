2:0-Erfolg gegen Lotte : Atsina leitet ersten Saisonsieg des KFC ein

Charles Atsina (li.) war im Nachholspiel gegen die Sportfreunde Lotte der Mann des Abends und jubelt hier nach seinem Treffer zum 1:0 mit seinen Teamkollegen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der Stürmer erzielte am Mittwoch im Nachholspiel der Fußball-Regionalliga beim 2:0-Erfolg der Uerdinger über Lotte das 1:0 und bereitete den zweiten Treffer vor. Torwart Jovic verhinderte vor der Pause einen Rückstand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Es ist vollbracht! Im zehnten Versuch gelang dem KFC Uerdingen in der Fußball-Regionalliga der erste Sieg. Im Nachhol-Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte feierten die Blau-Roten im Velberter Stadion mit 2:0 (0:0) den ersten Saisonerfolg und verließen den letzten Tabellenplatz. Mit viel Kampf und einer hohen Laufbereitschaft kauften sie ihrem Gegner phasenweise den Schneid ab und kamen verdient zum ersten Dreier.

Weil die Gäste auf dem Weg nach Velbert im Stau standen, begann das Spiel 15 Minuten später. Die personellen Vorzeichen waren für den KFC alles andere als vielversprechend. Denn neben den verletzten und gesperrten Akteuren gesellte sich kurzfristig noch ein Ausfall dazu. Ausgerechnet Abdul Fesenmeyer, der bisher beste Torschütze, hatte sich am Dienstag nach Aussage des Sportlichen Leiters Patrick Schneider im Abschlusstraining einen Meniskus-Abriss zugezogen, wird am Donnerstag operiert und fällt mindestens zwei Monate aus. Das Spiel wollte er sich trotzdem nicht entgehen lassen und er erschien auf Krücken im Stadion. Wie erwartet tauchten Erdinc Karakas, Leonel Kadiata und Miran Agirbas in der Anfangself von Trainer Dimtry Voronov auf.

so spielten sie KFC: Jovic - Schlösser, Kadiata, Prodanovic, Karakas - Augusto (87. Kretschmer), Cirillo, Agribas (60. Barini), Neiß (75. Yeboa), Klossek - Atsina (84. Mallek). Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn). Zuschauer: 724. Tore: 1:0 (68.) Astina, 2:0 (71.) Schlösser. Gelbe Karten: Agribas, Neiß.

Der Vorstand und die Sportliche Leitung reagierte sofort auf die Hiobsbotschaft. Bereits am Donnerstag soll ein neuer Stürmer verpflichtet werden, der das Team verstärken kann und eventuell schon Samstag im Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen auflaufen soll. Von RWE saß deren Spielbeobachter Carsten Wolters auf der Tribüne und hätte nach fünf Minuten beinahe die Uerdinger Führung gesehen. Nach Ecke von Miran Agirbas kam der Ball an der Strafraumgrenze zu Erdinc Karakas, dessen Schuss knapp am langen Pfosten vorbeizischte. Fast im Gegenzug lenkte KFC-Torwart Jovan Jovic den Ball nach einem Distanzschuss von Terzi über die Latte.

Bis zur Pause waren die Spielanteile einigermaßen verteilt, wobei die Gäste etwas mehr Torgefahr ausstrahlten. Torwart Jovic verhinderte zweimal einen Rückstand. Auf der anderen Seite scheiterte Charles Atsina im Strafraum an Torwart Buchholz (30.), Leon Augusto traf das Außennetz (36.). Kurz vor der Pause gab es auf beiden Seiten noch eine Großchance. Aber Lottes bulliger Stürmer Andzouana jagte das Leder genau wie der Uerdinger Atsina aus sieben Metern in den wolkenverhangenen Abendhimmel.

Kurz nach der Pause kam Justin Neiß im Lotter Strafraum zu Fall. Aber der Pfiff des Schiedsrichter bleib zurecht aus. Die Uerdinger reklamierten auch nicht. Danach entwickelten die Gäste deutlich mehr Offensivgeist. Torwart Jovic verhinderte mit zwei Glanzparaden das 0:1 (50., 51.).

Ab der 60. Minuten kamen die Uerdinger wieder besser ins Spiel - und wie. Nach einer tollen Herreingabe von Pepijn Schlösser von der rechten Seite brauchte Atsina den Ball zur Führung nur noch über die Linie zu drücken (68.). Nur drei Minuten später tankte er sich auf der linken Seite bis in den Strafraum durch und legte den Ball fast von der Torauslinie zurück. Am Fünfmeterraum stand Quadie Barini völlig frei und schob den Ball wunderschön am Torwart vorbei ins lange untere Eck. Der Jubel kannte auf den Rängen und dem Platz keine Grenzen. Alle Auswechselspieler des KFC stürmten von hinter dem eigenen Tor über den ganzen Platz und jubelten mit dem Torschützen. Damit war den Sportfreunden aus Lotte die Freude am Spiel gänzlich vergangen. Die Uerdinger mussten sich um ihren ersten Saisonsieg keine Sorgen mehr machen.