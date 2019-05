Fans feiern KFC-Präsidenten : Ponomarev gesteht Fehler ein

Krefeld Der Präsident des KFC Uerdingen nimmt die Stadt in Sachen Grotenburg in die Pflicht, gesteht Fehler ein, erklärt juristische Streitigkeiten und verrät, was Trainer Vogel vor seiner Unterschrift zur Bedingung gemacht hat.

. . . die Grotenburg Die Sanierung des Stadions wird in den kommenden Wochen die Schlüsselrolle spielen. Ponomarev will, dass die Stadt die marode Spielstätte so her richtet, dass in der Saison 2020/21 dort Drittliga-Fußball gespielt werden kann. Der Präsident ist nur noch bereit, eine zweite Saison in einem fremden Stadion – nachdem der KFC seine Heimspiele in dieser Saison in Duisburg austragen musste, will er sie in der nächsten Saison in Düsseldorf bestreiten – zu finanzieren. Sollte der Stadtrat der Sanierung nicht zustimmen, habe der Fußball-Standort Krefeld überregional keine Zukunft.