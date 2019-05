Spieler des KFC Uerdingen : Kevin Großkreutz offenbar erneut in Schlägerei verwickelt

Kevin Großkreutz offenbar erneut in Schlägerei verwickelt

Kemminghausen Wieder Aufregung um Kevin Großkreuz, Ex-Weltmeister in Diensten des KFC Uerdingen: Bei einem Kreisligaspiel soll er in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Angeblich wollte er schlichten.

Der frühere Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz ist Medienberichten zufolge erneut in eine Schlägerei verwickelt worden. Beim Kreisliga-C-Spiel zwischen dem VfL Kemminghausen III, den der Ex-Dortmunder als Trainer betreut, und dem FC Brambauer II kam es am Wochenende zu Tumulten, wie die „Ruhr Nachrichten“ und die „Bild“ berichteten. „Ich bin da hin, weil ich gesehen habe, wie 20 Leute von denen in Richtung der Zuschauer gerannt sind“, sagte der 30-Jährige den „Ruhr Nachrichten“.