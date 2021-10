Mittwoch Heimspiel gegen Lotte : KFC muss in der Offensive deutlich zulegen

Zu den Kandidaten, die gegen Lotte für Startelf in Frage kommen, gehört auch Miran Agirbas (li.). Foto: Stefan Brauer Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Cheftrainer Dmitrj Voronov hat im Training den Hebel angesetzt, damit sich sein Team mehr Torchancen erarbeitet. Am Mittwoch muss er für das Nachhol-Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte auf fünf Spieler verzichten.

Der KFC Uerdingen empfängt in der Regionalliga West am Mittwoch um 19.30 Uhr im Stadion in Velbert (die Tageskassen öffnen 90 Minuten vor dem Spiel) die Sportfreunde Lotte zu einem Nachholspiel. Es handelt sich um eine Partie vom siebten Spieltag, die ursprünglich am 14. September ausgetragen werden sollte. Damals konnte Lotte nicht antreten, weil mehrere Spieler nach Corona-Fällen in Quarantäne waren.

Dadurch müssen jetzt beide Teams in einer Woche gleich dreimal ran. Die Gäste aus Lotte gewannen dabei am Samstag gegen Alemannia Aachen mit 1:0 und sind nach der Partie gegen Uerdingen, am Samstag noch bei der U23 von Borussia Mönchengladbach zu Gast. Der KFC unterlag Samstag in Ahlen mit 0:1 und hat nach der Partie gegen Lotte am kommenden Samstag noch Tabellenführer Rot-Weiß Essen zu Gast.

Info 3:0-Sieg beim letzten Duell gegen Lotte Die Gemeinde Lotte liegt im Tecklenburger Land und hat 14.000 Einwohner. Die Sportfreunde Lotte tragen ihre Heimspiele in der Frimo-Arena am Lotter Kreuz aus. In diesem Stadion trug auch der KFC Uerdingen von Februar 2021 bis Mai 2021 seine Heimspiele in der 3. Liga aus. Beide Mannschaften trafen am 32. Spieltag der Saison 2018/19 in der 3. Liga, am 6. April 2019, zuletzt aufeinander. Der KFC siegte damals mit 3:0 und machte einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Das ist für die junge Mannschaft von Cheftrainer Dmitrj Voronov wahrlich ein sehr hartes Programm. Ausgerechnet jetzt muss er auch auf fünf Feldspieler verzichten. Neben den verletzten Niklas Schubert (Schulter) und Nikita Bondombe (Knie) fehlen auch die gesperrten Jesse Sierck, Tom Fladung und Noe Baba, der am Samstag seine fünfte Gelbe Karte kassierte. Sierck wurde für zwei Spiele gesperrt. Bei Fladung ist das Strafmaß noch nicht klar. Der KFC Uerdingen wurde zu einer Stellungnahme aufgefordert. Wie genau der Trainer diese Ausfälle kompensieren will, stand am Dienstag noch nicht fest. Voronov will noch das Abschlusstraining abwarten. Kandidaten für die Startelf dürften Erdinc Karakas, Leonel Kadiata und Miran Agirbas sein.

Lotte dürfte nach dem Sieg gegen Aachen mit viel Selbstvertrauen nach Velbert reisen. Die Mannschaft von Cheftrainer Andy Steinmann hat bedingt durch die Corona-Pause erst sieben Spiele ausgetragen und dabei drei Siege eingefahren. Vier Partien gingen verloren. Der KFC wartet immer noch auf den ersten Saisonsieg. Nach neun Begegnungen stehen drei Remis und sechs Niederlagen für den derzeitigen Tabellenletzten zu Buche. Sollte der erste Dreier in dieser Saison eingefahren werden, könnten die Blau-Roten den letzten Platz verlassen und Homberg, Wegberg und Bonn überholen.

Um zu gewinnen, muss aber endlich im Angriff mal der Knoten platzen. Bislang hat der KFC in dieser Saison erst sieben Treffer erzielt. Das sieht auch Voronov so und er hat da im Training verstärkt den Hebel angesetzt: „Unser Defensivverhalten ist gut, deshalb haben wir uns in den vergangenen Tagen verstärkt um die Offensive gekümmert. Wir müssen da einfach mehr machen. Im Augenblick spielen wir uns zu wenig Torchancen heraus. Wenn wir uns in Zukunft fünf oder sechs Chancen erspielen, bin ich guter Dinge, dass wir dann mindestens zwei Tore erzielen“.

Damit das gelingt, erwartet der Trainer mehr Konzentration und eine bessere Abschlussqualität von seinen Angreifer. „Die Jungs geben Gas und sind hungrig, aber der Ball sollte dann auch über die Linie“, so der Übungsleiter. Einen weiteren Grund, dass es mit dem Torabschluss zuletzt nicht geklappt hat, hat der Trainer auch noch ausgemacht: „Die Gegner nehmen uns inzwischen auch alle ernst und analysieren unsere Spielweise. Das spricht für die Entwicklung unserer Mannschaft, macht es uns aber auch noch schwerer“.

Gegner Lotte ist für den Trainer schwer einzuschätzen: „ Sie sind für uns ein Konkurrent im Abstiegskampf, ich weiß aber nicht, wie sie die 14-tägige Quarantäne verarbeitet haben. Wir haben uns das Spiel gegen Aachen angesehen, schauen aber zuerst auf unser Spiel und wir haben da einen Matchplan. Vor allem wollen wir in der Offensive mehr Akzente setzen.“