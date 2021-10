Die Parallelen und Unterschiede : Gladbach-Trainer Hütter und Vorgänger Rose im Start-Vergleich

Erfolg im direkten Duell: Drei von zehn Punkten holte Adi Hütter gegen seinen Vorgänger Marco Rose. Gladbach gewann das Duell mit dem BVB mit 1:0. Foto: dpa/Bernd Thissen

Mönchengladbach Sechs Punkte liegen ihre Bilanzen in der Bundesliga auseinander. Trotzdem hat der Auftakt von Adi Hütter und Marco Rose als Trainer bei Borussia Mönchengladbach einige Gemeinsamkeiten. Was 2021 mit 2019 verbindet - und was doch anders läuft.