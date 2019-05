Düstere Zukunft : Die Liga verschlingt ihre Trainer

Meinung Düsseldorf Trainer waren immer schon die ersten, die bei Misserfolg gehen mussten. Doch die abgelaufene Saison zeigt eine düstere Entwicklung: Trainer werden zu Ersatzteilen degradiert, die selbst im Erfolgsfall mit der Entlassung rechnen müssen.

Trainer sind das schwächste Glied in der Kette – für diese Erkenntnis hat es die Saison 2018/2019 nicht gebraucht. Schon Hans Meyer philosophierte rund um die Jahrtausendwende in Gladbach, ein Trainer sei nur ein Passant, der den Verein ein Stück weit begleite. Leverkusens langjähriger Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser stellte analog dazu fest: „Der Trainer ist eine temporäre Erscheinung.“ Insofern wussten die 36 Männer auf den Bänken der Erst- und Zweitligisten, dass sie im Mannschaftsbus auch deswegen ganz vorne sitzen, weil sie die ersten sind, die bei Misserfolg aussteigen müssen. Und trotzdem war in dieser Saison eins anders: Der Fußball ist an einem Punkt angekommen, wo er Trainer verschlingt wie andere Leute Nudelsalat.