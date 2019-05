Undiszipliniert auf und neben dem Platz : Handgemenge im Spielertunnel

Tolle Choreo der KFC-Fans vor dem Spiel, die an den Pokalsieg 1985 erinnern. Foto: imago images / MaBoSport/via www.imago-images.de

Wuppertal Fans zündeln mit Pyrotechnik und sorgen für Spielunterbrechung.

(ths) Das war nicht der Tag von Johannes Dörfler. Vor dem Pokalendspiel in Wuppertal absolvierte er sein Aufwärmprogramm halbherzig, bereits nach einer Viertelstunde schied er verletzt aus. Doch seine schwärzesten Minuten folgten nach dem Halbzeitpfiff. Auf dem Weg in die Kabine kam es im Spielertunnel zu tumultartigen Szenen und Handgreiflichkeiten, bei denen der 22 Jahre alte Stürmer im Mittelpunkt stand. Sogar Ordner und Sicherheitspersonal eilten herbei. Dass auch gestandene Profis sich dazu hinreißen ließen, kräftig mitzumischen und üble Beleidigungen auszurufen, zeigt, wie sehr diese Partie an die Nerven ging – bei Spielern auf beiden Seiten.