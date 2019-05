Tag der Amateure : Lautern, Aachen und Cottbus holen Landespokale

Berlin Zum Abschluss der Fußball-Saison werden auch die Landespokalsieger gesucht. Neben der sechsstelligen TV-Prämie winken den Siegern in der ersten Runde des DFB-Pokals zudem attraktive Gegner. Lautern verhindert eine Blamage, Hansa-Coach Jens Härtel sorgt für ein Novum.

Nach dem wochenlangen Hick-Hack um Geldgeber ist der krisengeschüttelte Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern im Landespokal nur knapp an einer Blamage vorbei geschrammt. Erst in der 90. Minute erzielte Christian Kühlwetter am Samstag per Foulelfmeter den 2:1-Siegtreffer für den viermaligen deutschen Meister gegen Regionalliga-Absteiger Wormatia Worms. Durch den Pokalerfolg hat sich Lautern wie alle Landespokalsieger neben der TV-Prämie von 121 000 Euro auch die Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals gesichert. Die Pfälzer verhinderten das erste Jahr ohne Cup-Teilnahme seit der Bundesliga-Gründung 1963.