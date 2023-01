Trainingsauftakt in Uerdingen KFC-Trainer Björn Joppe warnt seine Spieler vor Ego-Trips

Nach einem Trainerwechsel werden die Karten stets neu gemischt. Das ist jetzt nicht anders. So hat Yaman Hasal den KFC bereits verlassen. Das wiederum überrascht nicht, war es doch der einzige Spieler, den der ehemalige Trainer Alexander Voigt ausgesucht hatte. Aber Hasal wird nicht der einzige sein, der die Blau-Roten in der Winterpause verlässt. Geht es nach Joppe, so müssen noch zwei, drei Spieler gehen; schließlich möchte er noch einen oder zwei Neue holen, um den Kader in der Breite besser aufzustellen.