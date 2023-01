Mitgliederversammlung am 12. Januar Veränderungen in der Führung des KFC Uerdingen

Die zurückliegenden Jahre haben auch bei Andreas Galland Spuren hinterlassen – die Kritik, die Anfeindungen, teils auch üble Beleidigungen. Dabei hat er nie in der ersten Reihe gestanden. „Der Verwaltungsrat gehört nicht in die Öffentlichkeit“, erläutert er sein Amtsverständnis. „Wir haben Kontrollaufgabe, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Ich glaube aber, dass wir in der gegebenen Situation richtige Entscheidungen getroffen haben.“ All das wird er den Mitgliedern auf der Versammlung erläutern.