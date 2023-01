Erkenntnisse aus dem Test gegen den MSV Shermaine Martina ist beim KFC Uerdingen durchgefallen

Björn Joppe war nicht überrascht. Vielmehr hatte er genau das gesehen, was er erwartet hatte. Die deutliche 0:6 (0:4)-Niederlage im Testspiel beim MSV Duisburg vermieste dem neuen Trainer des KFC Uerdingen jedenfalls nicht die Laune. „Den Klassenunterschied hat man gesehen und auch, wer wie weit in der Vorbereitung ist“, sagte er. Der Drittligist startet in einer Woche in Saarbrücken, für Uerdingen geht es erst am 4. Februar in der Oberliga weiter. „Mir ging es heute nicht ums Ergebnis, nachdem wir gestern Trainingsauftakt hatten. Die Jungs sollten das Spiel genießen, sich mit dem Drittligisten vergleichen. In der ersten Hälfte hatten wir einige Ballstafetten, nach dem Wechsel war das Engagement da. Wir nehmen das Positive mit.“