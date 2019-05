Vor dem Pokalfinale Uerdingen gegen Wuppertal : Eine Hand am Pott

Wuppertal Das Endsiel um den Niederrheinpokal zwischen dem KFC Uerdingen und dem Wuppertaler SV elektrisiert Trainer, Spieler und Fans gleichermaßen. 10.000 Zuschauer werden am Samstag erwartet, davon über 2.000 aus Uerdingen.

Ein Hauch von Berlin weht durch Wuppertal. Der FC Bayern München und RB Leipzig bereiten sich in der Hauptstadt auf das DFB-Pokalfinale vor am Samstag vor. In der Bergischen Hauptstadt ist natürlich alles ein paar Nummern kleiner, aber die obligatorische Pressekonferenz vor dem Endspiel um den Niederrheinpokal zwischen dem KFC Uerdingen und dem Wuppertaler SV findet auch am Spielort, wenn auch nicht auf neutralem Boden, statt. Denn der WSV hat am Samstag (16.15 Uhr) quasi Heimrecht. Rund 10.000 Zuschauer werden erwartet, davon 2.000 aus Uerdingen. Und nur die wenigsten von ihnen dürfte es stören, dass es ein Auswärtsspiel ist ganz nach dem Motto: Hauptsache nicht in Duisburg.