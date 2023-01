0:6-Niederlage beim MSV Duisburg Björn Joppe hat beim KFC Uerdingen noch viel Arbeit

Darüber hinaus ist gibt es neben dem Zwei-Klassen-Unterschied einen weiteren: den Zeitpunkt der Vorbereitung. Für dem MSV geht es bereits in zehn Tagen beim 1. FC Saarbrücken wieder um Drittligapunkte, während der KFC erst am 4. Februar in der Oberliga antritt. Die Gastgeber machten all das von Beginn an deutlich und führten bereits nach einer halben Stunde mit 4:0. Nachdem in der Halbzeit auf beiden Seiten kräftig durchgewechselt wurde, war der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Da war der neu verpflichtete Torjäger Pascal Weber allerdings schon nicht mehr auf dem Feld.