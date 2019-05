In vier Rankings weit unten : Statistiken mit Aussagekraft

Krefeld Der KFC beendet die Saison zwar als bester Aufsteiger, aber in gleich vier Tabellen stehen die Uerdinger auf einem Abstiegsplatz.

Der KFC Uerdingen hat in dieser Saison erstmals seit 2005 wieder auf der großen deutschen Fußball-Bühne mitgespielt. Dabei belegen die Blau-Roten in der Abschlusstabelle den elften Platz. Eigentlich ein für einen Aufsteiger respektables Resultat. Doch während ganz Düsseldorf in der Nachbarstadt ihre Fortuna feiert, die als Bundesligaaufsteiger Zehnter geworden ist, sind die Fußballfreunde in Krefeld enttäuscht. Ein Grund sind die unterschiedlichen Erwartungen: In Düsseldorf hatten sie sich gedanklich auf einen Abstiegskampf eingerichtet, in Uerdingen auf ein Mitmischen an der Spitze.