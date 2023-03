Über vier Stunden operiert Neue Herzklappe für „Cup- Schäfer“

Niko Semlitsch, Schäfers Trainer bei Kickers Offenbach vermittelte ihn an die Deutschlandweit für ihre Herzoperationen bekannte Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim. Ein Haus, in dem sich auch der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Michael Schuhmacher zu seiner aktiven Zeit behandeln ließ. Dort wurde Schäfer am 21. Februar von Professor Hamm operiert. Der Eingriff dauerte viereinhalb Stunden, brachte aber das gewünschte Ergebnis. „Danke an den Operateur und das gesamte Team“, sagt Schäfer, der wenige Tage später