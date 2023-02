1:0-Sieg gegen FSV Duisburg Gianluca Rizzo erlöst den KFC Uerdingen

Wenn ein Spieler zwölf Jahre lang immer für den selben Verein aufgelaufen ist und sich dann zu einem Wechsel entschließt, dann geschieht das nicht spontan, nicht einfach aus dem Bauch heraus. So war das auch bei Pascal Weber, der über ein Jahrzehnt lang da Trikot des VfB Hilden getragen hat und dort zu Hause war. Aber er hat sich in den zurückliegenden Jahren den Ruf erworben, der beste Torjäger der Fußball-Oberliga zu sein. Und so wollte sich der 32 Jahre alte Stürmer auf der Zielgeraden seiner Karriere noch einmal einen Traum erfüllen und in der Regionalliga spielen. Beim KFC Uerdingen hoffte er, diese Perspektive zu erhalten. Er wollte mit seinen Toren helfen, den Traditionsverein zur Meisterschaft zu führen und in die Regionalliga zurückzukehren. Und die Blau-Roten haben dafür in die Tasche gegriffen und eine schöne Ablösesumme hingeblättert. Sie soll 10.000 Euro betragen haben.