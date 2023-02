Nach dem 2:2 in Schonnebeck Jetzt backt KFC-Trainer Björn Joppe kleine Brötchen

Philipp Meißner, der erst im Mittelfeld, dann in der Viererkette spielte, war natürlich tief enttäuscht. „Wenn du 2:0 führst, musst du das hier über die Bühne bringen“, sagte er. „Wir gehen aufs dritte, verlieren im Mittelfeld die Ordnung und plötzlich steht es 2:1. Das hat Schonnebeck gestärkt. Wenn wir mit dem 2:0 in die Pause gehen, spielen wir das runter. Am Ende machen wir es einfach schlecht.“ Und nun? Das Thema Aufstieg ist bereits Mitte Februar abgehakt. Spitzenreiter SSVg Velbert hat 13 Punkte Vorsprung, wenngleich ein Spiel mehr absolviert, während der KFC jetzt auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht ist. „Wir müssen uns jetzt zusammensetzen und neue Ziele formulieren. Und dann müssen wir nächste Freitag gucken, dass wir die ersten drei Punkte einfahren.“ Dann kommt das Schlusslicht FSV Duisburg in die Grotenburg.