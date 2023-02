Spieler mit Maulkorb Närrisches Treiben beim KFC Uerdingen

Dass große Fußballer sich mal für einige Tage einen Maulkorb verpassen, wenn sie in einem Tief stecken, kommt schon mal vor. Dass eine ganze Mannschaft zum Schweigen verdonnert wird, geschieht eigentlich nur bei besonders schlimmen Vorfällen. Die waren bislang nicht bekannt, wohl, dass Trainer Björn Joppe in den so genannten sozialen Medien beleidigt worden ist. Da hört der Spaß natürlich auf, bei der Sippenhaft allerdings auch. Und deshalb wollen wir all die geduldigen und wohlmeinenden Fans nicht weiter verbrämen und erlauben uns den Spaß an Karneval, die Statements der Spieler zu liefern – was sie möglicherweise gesagt hätten.