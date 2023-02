2:2 bei SpVg Schonnebeck KFC Uerdingen verspielt eine 2:0-Führung

Auf dem alten Kunstrasen am Schetters Busch in Schonnebeck, wo bei jedem Schritt und Aufprallen des Balles der Sand hoch spritzte, erwischten die Uerdinger den besseren Start und hatten bereits in den ersten sieben Minuten zwei hervorragende Möglichkeiten. Zunächst stand Pascal Weber allein vor Torhüter Lukas Lingk, bekam aus kurzer Distanz den Ball aber nicht an ihm vorbei, dann ging Weggens Schuss von der Strafraumgrenze über das Tor. Aber auch auf der anderen Seite hätte es nach 18 Minuten nach einem Ballverlust von Beric klingeln können, doch der Schuss von Sinclair aus acht Metern zischte am Pfosten vorbei. Die Führung in dem abwechslungsreichen Spiel, in dem die Gastgeber sich nicht versteckten, fiel nach einer Standardsituation. Einen Eckball verlängerte Weber per Kopf und Weggen schoss aus acht Metern ein. Nur 100 Sekunden nach dem Brustlöser erhöhte der KFC auf 2:0. Beric setzte sich außen durch, Kenia bediente Weber und der im Winter aus Hilden gekommene Torjäger erzielte sein erstes Tor im Uerdinger Dress. Entsprechend groß war die Freude bei ihm, schien zuvor die Last der Ablösesumme auf seinen Schultern gelastet zu haben. Anschließend waren die Gäste drückend überlegen, ließen sich dann aber mit entblößter Defensive kurz vor der Pause klassisch auskontern. So brachten die Uerdinger den Gegner nochmals ins Spiel zurück und sorgte für Spannung.