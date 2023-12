Krippenwege in Mönchengladbach Auf den Spuren der Weihnachtsgeschichte

Weihnachtskrippen stehen in der Adventszeit in vielen Wohnzimmern, gerne unter dem Weihnachtsbaum. Die Kunstwerke erfreuen sich noch heute großer Beliebtheit in allen Generationen. Ihre Geschichte ist lang. Schon 1291 wurde in Santa Maria Maggiore in Rom eine Krippe aufgestellt. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts kamen die Krippen dann so richtig in Mode. Für eine begrenzte Zeit wurden sie für die Darstellung der Geburt Jesu aufgebaut und zwischendurch auch mal verändert: Figuren kamen erst nach einer Woche hinzu – zum Beispiel die Heiligen Drei Könige. Mit den Jahren wurden Krippen auch in den Fürstenhäusern beliebt, später dann gelangten sie in die Wohnungen von Bürgern. Auch im Stadtgebiet, teilweise öffentlich, teilweise in Kirchen, können Krippen und Krippenwege entdeckt werden. Hier finden Sie Beispiele.