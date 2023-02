Vor dem Spiel gegen FSV Duisburg KFC-Trainer Björn Joppe steht unter Beschuss

„Die Situation ist auch neu für mich“, sagt der Trainer. „So etwas habe ich weder in Leipzig noch in Bonn erlebt. Es ist natürlich nicht schön, nach acht Wochen der Sündenbock für die ganze Saison zu sein.“ In seinen Worten schwingt mit, dass er das ungerecht findet, und das ist es auch. Weitaus schlimmer empfindet er jedoch das Verhalten einiger Fans, wo er doch die Nähe zu ihnen gesucht hatte. „Dass ich privat angeschrieben und beleidigt werde – da hört es auf.“ Das ist richtig, doch muss Joppe sich auch fragen, ob es richtig ist, diese Nähe zu den Fans zu suchen und zuzulassen? „Nähe zu den Fans bedeutet für ich, dass ich mich stelle und wir nach dem Spiel am Zaun diskutieren können“, erklärt er. „Aber einige gehen da zu weit – bei aller Enttäuschung.“