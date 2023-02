Im Kader stimmt es nicht KFC Uerdingen hat wieder früh Planungssicherheit

So scheitert die Professionalisierung des Vereins. Wenn Trainer Björn Joppe nun etwas mehr Demut fordert, so ist auch das berechtigt, aber unangenehm. Klar ist, dass der KFC in der kommenden Saison seinen Etat erheblich herunterschrauben muss – sicherlich um 30, 40 Prozent. Das ist grundsätzlich kein Problem, denn damit stünde er, was den Etat betrifft, noch immer (mit) an der Spitze der Oberliga. Es ist aber ein Problem für all diejenigen, die in dieser Saison gut verdienen. Denn von den Kürzungen dürften nicht nur die Spieler betroffen sein. Schlecht muss all das nicht sein. Vielleicht muss sich der KFC gesund schrumpfen, um mit Hilfe von Ehrenamtlichen und sportlich kompetenteren Mitarbeitern wieder bessere Zeiten zu erleben.