Fußball-Oberliga Lipinskis Treffer reicht dem KFC nicht

Die erste Chance der Partie hatten die Uerdinger. Nach einer knappen Viertelstunde schickte Pascale Talarski Winterneuzugang Pascal Weber steil in den Strafraum, doch der aus seinem Tor heraus stürzende Velberter Torwart Robin Offhaus war den berühmten Tick eher am Ball. In der Folge neutralisierten sich vor 298 Zuschauern – davon sicherlich zwei Drittel aus Uerdingen beide Mannschaften. Dass es dennoch vor der Pause aufregend wurde, lag an Schiedsrichter Dustin Sperling, der Trainer Björn Joppe die Rote Karte zeigte (42.). Für den erst im Dezember verpflichteten Übungsleiter die bereits zweite Hinausstellung im erst dritten Spiel unter seiner Ägide.