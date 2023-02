Sonntag bei SpVg Schonnebeck KFC-Trainer Björn Joppe mag es dreckig und eklig

So ist am Sonntag (15 Uhr) bei der SpVg Schonnebeck nicht mit größeren personellen Wechseln zu rechnen, da die Spiele in der Vorbereitung ordentlich waren und es gegen Sonsbeck in den ersten 70 Minuten an der Chancenverwertung mangelte, danach an mehreren Dingen. Die Fehler der letzten 20 Minuten sollen sich nicht wiederholen. Die Brechstange soll künftig eingepackt bleiben und blinde, lange Bälle nach vorn sollen auch unterbleiben.