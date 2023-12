Menschen des Jahres Heribert Lennartz fühlt sich wohl in Dormagen

Heribert Lennartz übt sein neues Amt mit Freude aus, das merkt man ihm an. Am 1. September wurde er im Rahmen eines Gottesdienstes eingeführt und ist seitdem leitender Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Michael in Dormagen. Lennartz fühlt sich wohl im Pfarrhaus an der Kölner Straße und hat sich bereits gut in Dormagen eingelebt. „Man hat es mir sehr leicht gemacht“, sagt er über seine ersten Monate in der Stadt. „Ich bin überall sehr freundlich und offen empfangen worden.“ Schon die Einführungsmesse habe er als sehr herzlich gestaltet empfunden.