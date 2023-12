Fußball-Bezirksliga SVG Weißenberg baut erfolgreiche Serie im Derby aus

Allerdings benötigte die SVG lange, um aus ihrer Überlegenheit Profit zu schlagen. „Alleine in den ersten 15 Minuten hatte Weißenberg fünf hochkarätige Chancen, wir müssen uns bei unserem Torwart Dominik Lingweiler bedanken“, sagte Rommerskirchens Trainer Frank Lambertz. In der zweiten Hälfte machte sich die Dominanz der Hausherren auch schnell auf der Anzeigetafel bemerkbar. Sadi Abu Hamoud (51.) und Muhammed Baspinar (57.) trafen kurz nach dem Wiederanpfiff. Moise Gae (77.) erzielte das entscheidende 3:0. „Wir haben es erneut geschafft, zu null zu gewinnen. Der Sieg war ein krönender Jahresabschluss. Wir haben im Laufe der Hinrunde eine tolle Entwicklung hingelegt“, sagt SVG-coach Dirk Schneider. Für die SG Rommerskirchen/Gilbach sieht es zum Jahresende düster aus. Nur zwölf Punkte aus 18 Partien, zudem stellt sie mit 68 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. „Wir haben gegen Weißenberg verdient verloren und es erneut nicht geschafft, in einem wichtigen Spiel die Punkte einzufahren. Wir müssen stabiler werden und unsere individuellen Fehler abstellen“, erklärte Lambertz. Für Weißenberg ist da Jahr jedoch noch nicht beendet. Am Dienstag (20 Uhr) kommt Landesligist SC Kapellen zum Kreispokal-Viertelfinale in den Hubert-Schäfer-Sportpark. „Wir haben eine gute Form und die werden wir auch nicht abstellen“, betonte Schneider.