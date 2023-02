Vieles eine Frage der Qualität Vertragsverlängerung mit Charles Atsina war ein Fehler

Viel wichtiger und entscheidend wird sein, wie die Mannschaft auf diesen Tiefschlag reagiert, denn es war kein Rückschlag, sondern ein Tiefschlag. Das war in den Gesichtern der Spieler deutlich abzulesen. Sie wird dazu auch mehr als nur den ansonsten üblichen einen Tag benötigen. Aber be aller berechtigten (Selbst-)Kritik: Es war auch nicht alles schlecht, es fehlte etwas, aber auch nicht allzu viel. So ist es weniger eine Frage, wie der KFC den Schlag sportlich wegsteckt, als vielmehr mental. Schafft es die Mannschaft aufzustehen und gestärkt daraus hervor zu gehen? Auch eine Frage der Qualität.