Musik des 17. Jahrhunderts Beeindruckendes Weihnachtskonzert in der Knechtstedener Basilika

„Machet die Tore weit“, „Also hat Gott die Welt geliebet“ und „Puer natus est“ umrissen kurzgefasst das miterlebte Geschehen, das in beinahe jeder Zeile den Charakter der Verkündigung beibehielt. Ein zusammenfassender Appell stellte die tröstliche Musik des 17. Jahrhunderts in den Dienst der von vielem Leid geprüften Menschen – im Nahen Osten, in der Ukraine, in Afghanistan, in der Region Bergkarabach. „Überall, wo Terror, Krieg, Umweltkatastrophen und Hunger den Weltfrieden bedrohen.“ Sie vor allem sind die Adressaten der Weihnachtsbotschaft „Frieden auf Erden allen Menschen.“ Doch, es hat ganz wunderbar gepasst, lieber Pater Michael Wegner.