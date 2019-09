Der U20-Nationalspieler John Yeboah kommt : Am Deadline-Day holt Venlo einen Spieler aus Wolfsburg

Am letzten Tag der Transferperiode hat am Montag auch noch mal der Fußball-Ehrendivisionist VVV Venlo zugeschlagen. Er lieh vom Bundesligisten VfL Wolfsburg Außenstürmer John Yeboah bis zum Saisonende aus.

In der zurückliegenden Saison traf Yeboah, der neben dem deutschen auch einen ghanaischen Pass besitzt, in der A-Jugend-Bundesliga 20-mal in 19 Spielen und verdiente sich damit seine ersten Einsätze in der Bundesliga, wo er gegen Dortmund, Hannover und Leipzig spielte. In der aktuellen Spielzeit traf der 1,70 Meter große Außenstürmer bereits viermal in fünf Spielen in der Regionalliga für die Zweitvertretung des VfL. Insgesamt kommt Yeboah auf bereits 24 Einsätze für deutsche Nachwuchsnationalmannschaften.