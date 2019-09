0:1 bei ADO den Haag : Venlo verliert das Duell der früheren Advocaat-Klubs

den Haag VVV Venlo musste sich in der Eredivisie ADO den Haag geschlagen geben. Beim 0:1 wurde Kapitän Danny Post mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Fussball Niederlande (api) Das Spiel von VVV Venlo bei ADO den Haag war für einen früheren Borussen-Trainer ein Treffen zweier Ex-Vereine. Dick Advocaat, der in Gladbach vor 15 Jahren ein kurzes und wenig glückliches Engagement hatte, spielte als Profi für beide Klubs. Nun dürfte ihn dies aktuell wenig emotionalisieren, schließlich ist er Trainer des FC Utrecht, mit dem er einen Europa-Rang erreichen will. Vergangene Woche indes gab es gegen seinen „Ex“ VVV eine 1:2-Heimniederlage. Nun in den Haag gab es keinen erneuter Auswärts-Coup, sondern ein 0:1.

In der ersten Halbzeit gab es zunächst kaum gefährliche Situationen. Einen Weitschuss von Shaquille Pinas entschärfte VVV-Torwart Thorsten Kirschbaum. Kurz vor der Pause ging den Haag doch noch in Führung. Ein Freistoß flog quer durch den VVV-Strafraum und wurde durch Pinas aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt (45.).Die Grenzstädter bemühten sich in der zweiten Halbzeit um den Ausgleich um den Ausgleich, Jerome Sinclair scheiterte bei der besten Chance jedoch an der Latte.