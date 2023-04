Heimspiel gegen den FC Eindhoven Kommt Venlo zurück in die Erfolgsspur?

„Wir stehen sechs Spieltage vor Saisonende auf dem fünften Platz. Vor der Saison hätten das wohl nur die wenigsten für möglich gehalten. Wir wollen natürlich in die Play-offs und dafür werden wir in den letzten Spielen alles geben. Zuletzt haben wir unseren Fans beim Unentschieden gegen Kerkrade und der Niederlage gegen Breda zu Hause keine schönen Erlebnisse bieten können, das wollen wir jetzt gegen Eindhoven anders gestalten,“ so Trainer Rick Kruys.