Heimspiel nach Länderspielpause VVV Venlo fordert NAC Breda und Peter Hyballa

In seiner zweiten Amtszeit in Breda läuft es bislang ordentlich: Aus zehn Spielen verbuchte Hyballa sechs Siege und reist als Tabellenachter nach Venlo. Breda steht daher an der Schwelle zu den Playoff-Plätzen, während Venlo seine aktuell gute Ausgangslage in der Tabelle weiter festigen möchte.