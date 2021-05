Handball : Die HSG Krefeld verliert den Play-off-Auftakt gegen VfL Hagen

Krefelds Torwart Oliver Krechel hielt sein Team vor der Pause mit tollen Paraden im Spiel. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die „Eagles“ unterlagen am Samstagabend in der Glockenspitzhalle dem Aufstiegsfavoriten aus Südwestfalen mit 21:35 (11:15). Damit sind die Chancen auf die nächste Runde vor dem Rückspiel in einer Woche auf ein Minimum gesunken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Im Kampf um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga musste Drittligist die HSG Krefeld Niederrhein im Hinspiel des Play-off-Viertelfinals gegen den VfL Eintracht Hagen eine bittere 21:35 (11:15)-Heimniederlage hinnehmen. Zwei Ausfälle von Leistungsträgern und einige angeschlagene Akteure konnte die Mannschaft von Trainer Maik Pallach nicht kompensieren. Bis zur Halbzeit hielten die Hausherren noch einigermaßen gut mit. In der zweiten Hälfte war das Spiel schon früh entschieden.

Was am Freitag befürchten worden war, bestätigte sich dann leider auch vor dem Spiel. Neben Marijan Basic musste auch Meik Schulz passen. Alle anderen angeschlagenen Spieler bissen auf die Zähne. Bei den Gästen stand der zuletzt verletzte Kapitän und ehemalige Bundesligaspieler Alexander Becker wieder zur Verfügung, was besonders das Angriffsspiel der HSG erschwerte. In beiden Lagern war vor dem Anwurf die für Play-offs typische angespannte Stimmung zu spüren.

Bei den Krefeldern war von Beginn an deutlich zu erkennen, dass ihnen die Außenseiterrolle mehr liegt als in der Gruppenphase die Rolle des Favoriten. Dazu präsentierte sich Torwart Oliver Krechel gleich in der ersten Minute mit einer Parade in Play-off-Form und sorgte bis zur Pause mit weiteren Glanztaten dafür, dass sein Team im Spiel blieb. In der 28. Minute stand es 10:13. Die Eagles kämpften und hatten kurz vor der Pause die Chance, auf zwei zu verkürzen. Doch Carlos Marquis kam in einem intensiven Zweikampf zu Fall. Die Schiedsrichter pfiffen kein Foul, Hagen traf beim Tempogegenstoß. Die Hausherren gingen kurz darauf mit einem Viertore-Rückstand in die Kabine.

Damit war die Ausgangsposition für die HSG für die zweiten 30 Minuten natürlich ziemlich aussichtslos. Erneut scheiterten die Eagles zweimal und gaben damit Hagen die Chance, sogar auf sechs Treffer davon zu ziehen. Doch Oliver Krechel riss seine Vorderleute mit einer bärenstarken Doppelparade gegen zwei freie Würfe heraus. Die Eagles nutzten dies, sowie ein Stürmerfoul der Gäste zu zwei Treffern in Folge und verkürzten auf 13:16. Die Chance, sogar auf zwei zu verkürzen, war da, doch wieder nutzten die Eagles die Situation nicht. Ein kleines Highlight lieferte dann in der 37. Minute Lars Jagieniak, der freistehend mit einem tollen Dreher für die HSG traf. Hagen aber ließ sich nicht verunsichern und legte sofort nach. Immer weiter wuchs jetzt der Rückstand an. Die Gäste führten nach 44 Minuten mit 25:15. Damit war die Gegenwehr der Krefelder endgültig gebrochen. Sie brauchen jetzt am kommenden Samstag ein Wunder, um im Rückspiel in Hagen die 14 Tore aufzuholen.