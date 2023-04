Niederlage gegen Willem II Tilburg Rückschlag im Aufstiegsrennen für Venlo

Für Venlo bedeutet das die zweite Niederlage in Serie, da es in der Vorwoche bereits eine 1:3-Heimniederlage gegen NAC Breda gab. Damals kritisierte Trainer Kruys: „Wir waren zu passiv, was uns in Heimspielen leider in dieser Saison zu oft passiert.“ Mit dem Auftritt gegen Tilburg dürfte Kruys ebenfalls nicht einverstanden sein. In der Tabelle belegt Venlo nach 32 von 38 Spieltagen den fünften Platz, der am Ende der Saison einen Platz in den Aufstiegs-Play-offs bedeutet. Der Rückstand auf den ersten direkten Aufstiegsplatz, den aktuell Heracles Almelo auf Rang zwei belegt, beträgt inzwischen jedoch 15 Punkte – und ist bei nur noch sechs verbleibenden Partien wohl kam noch aufzuholen. Der Vorsprung auf den ersten Nicht-Play-off-Platz beträgt sieben Punkte. Das kommende Duell findet am Freitag daheim gegen den FC Eindhoven statt.