Gastspiel bei Willem II Tilburg Venlo muss zum Glück auswärts ran

Die VVV Venlo gastiert am Sonntag beim aktuellen Tabellenvierten Willem II Tilburg, der derzeit einen Zähler Vorsprung auf VVV hat. Für Venlo geht es darum, Anschluss an die besten Play-off-Plätze zu halten – insbesondere, da Venlo am vergangenen Wochenende einen Dämpfer mit der 1:3-Heimpleite gegen NAC Breda hinnehmen musste. Trainer Rick Kruys war mit der Leistung gegen Breda nicht einverstanden: „Wir waren zu passiv, was uns in Heimspielen leider in dieser Saison zu oft passiert. Eine wirkliche Erklärung dafür habe ich nicht, weil wir auswärts oft ein ganz anderes Gesicht zeigen.“