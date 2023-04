Acht Spiele, keine Punkte Union muss zu Spitzenteam und Angstgegner VfB 03 Hilden

Der SC Union Nettetal bestreitet bereits am Gründonnerstag vor dem Osterwochenende sein nächstes Spiel in der Oberliga Niederrhein. Zu Gast ist die Elf von Trainer Andreas Schwan um 20 Uhr beim VfB 03 Hilden, der zuletzt die Unterlagen für die Regionalliga West eingereicht hat. Der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter SSVg Velbert beträgt allerdings acht Punkte. In der vergangenen Saison sicherten sich die Hildener ebenfalls schon die Vizemeisterschaft in der Oberliga.